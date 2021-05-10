Эрдоган назвал действия Израиля в Иерусалиме террором

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонные переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества", - говорится в распространенном коммюнике.

По словам Эрдогана, Анкара "сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля". "Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима", - добавил президент.

В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

По данным палестинских медиков, по меньшей мере 278 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Старом городе Иерусалима в понедельник утром. Столкновения в Восточном Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами продолжаются с конца прошлой недели, за несколько дней в них ранения различной степени тяжести получили сотни палестинцев.

В Израиле в понедельник отмечают День Иерусалима, посвященный годовщине присоединения восточной части города после Шестидневной войны 1967 года. В этот день в городе традиционно проходят различные праздничные мероприятия, включая шествие с флагами.