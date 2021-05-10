Судебная система находится в зависимости от определенных кругов: Арман Бабаджанян

По словам независимого депутата НС Армана Бабаджаняна, судебная власть не зависит от нынешней политической власти, но находится в зависимости от определенных кругов. Как сообщает Арменпресс, такое мнение он выразил на внеочередном заседании НС, на котором обсуждается вопрос об избрании премьер-министра.

По его словам, армия и правосудие - это приоритеты, которые государство должно обеспечить для безопасности и благополучия своих граждан.

Обращаясь к исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, Бабаджанян сказал: «Если преступники находятся на свободе, это не означает, что суды независимы. Напротив, мы имеем дело с очень зависимой судебной системой. Если преступники находятся на свободе, это означает, что институт ответственности разрушен, правосудие как таковое не осуществляется, а судебная власть дискредитирована».

По словам депутата, судебная власть не зависит от действующих властей и политических структур, но есть сверхзависимость от «мафиозных и олигархических криминальных кругов».

Ранее в своем выступлении Пашинян отметил, что их правительство произвело революционные изменения в сфере правосудия: на сегодняшний день исторически минимальное количество заключенных и осужденных в пенитенциарных учреждениях Армении. Он подчеркнул, что сегодня суды больше не являются придатками органов предварительного следствия.