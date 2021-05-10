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СМИ: на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар

СМИ: на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар

Двое рабочих пострадали в понедельник в результате пожара на нефтяном месторождении Greater Burgan (Большой Бурган) в Кувейте. Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство KUNA.

Рабочие доставлены в больницу с ожогами, их жизни ничего не угрожает,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К 12:39 по местному времени (совпадает с московским) пожар был потушен. Добыча нефти не прерывалась.

Причина пожара неизвестна. Администрация месторождения начала расследование инцидента.


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