СМИ: на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар
16:54, 10 Май, 2021
Двое рабочих пострадали в понедельник в результате пожара на нефтяном месторождении Greater Burgan (Большой Бурган) в Кувейте. Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство KUNA.
Рабочие доставлены в больницу с ожогами, их жизни ничего не угрожает,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
К 12:39 по местному времени (совпадает с московским) пожар был потушен. Добыча нефти не прерывалась.
Причина пожара неизвестна. Администрация месторождения начала расследование инцидента.
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