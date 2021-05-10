Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Обсуждались вопросы, касающиеся российско-азербайджанских отношений.
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