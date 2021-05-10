Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждались вопросы, касающиеся российско-азербайджанских отношений.