Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждались вопросы, касающиеся российско-азербайджанских отношений.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации