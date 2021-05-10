Национальная библиотека Армении представила книги и периодику, изданные в типографии Шуши

По инициативе отдела неприкосновенной литературы Национальной библиотеки Армении 10 мая в большом выставочном зале библиотеки открылась выставка книг и периодических изданий, посвященная армянскому книгоизданию Шуши.

Как передает «Арменпресс», на выставке представлены издания Шуши, хранящиеся в фондах отдела неприкосновенной литературы.

Посетители выставки смогут ознакомиться с интересными, старопечатными изданиями типографий Шуши: Типографии “Протестантских проповедников” (1827-1833 гг.), Святейшего метрополита Багдасара (1837-1902гг.) и др.

Сотрудница отдела неприкосновенной литературы Армине Мкртчян рассказала, что демонстрируется лишь небольшая часть фонда - 100 наименований книг и 6 наименований периодических изданий - газет и журналов.

“Цель выставки - представить публике типографии, действующие в Шуши, и издания этих типографии, что еще раз доказывает, что Шуши был развитым городом, особенно в 19 веке, с богатыми культурными и культурными ценностями. Арцахцы отличались не только своим героическим духом, но и духовной жизнью, любовью к писательству и к литературе, своей образовательной и издательской деятельностью”, - подчеркнул Мкртчян.

Она сообщила, что первой типографией в Шуши стала протестантская миссионерская типография, получившая от российских властей разрешение в дополнение к школе открыть и типографию.. Первой книгой, изданной в этой типографии, была “История Священного Писания”, изданная в 1828 году.

Первая типография на территории исторического Арцаха открылась в Шуши. В 1823 году в Шуши обосновалось швейцарское Общество библейской пропаганды из Базеля, которое привезло сюда печатные станки. Самыми активными и предприимчивыми миссионерами были Август Дитрих и Фелиция Заремба, владевшие армянским языком. Первая книга “История Священного Писания” в переводе с русского Арутюна Джугаеци Давтяна была издана в типографии, открытой в 1827 году. Первые книги, изданные в Шуши, носили религиозно-нравственный характер и преследовали пропагандистские цели. Помимо духовной литературы в Шушинской типографии печатались и учебники и переводные издания.