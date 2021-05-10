Президент США Джо Байден в понедельник, 10 мая, примет участие в виртуальном саммите "Бухарестской девятки" (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия), в ходе которого заявит о стремлении Вашингтона к более тесному сотрудничеству с союзниками в регионах Балтийского и Черного морей. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером графике главы американской администрации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент США выступит перед странами - союзниками восточного фланга НАТО на виртуальном саммите "Бухарестской девятки". В преддверии своего участия в саммите НАТО в июне президент заявит о стремлении к более тесному сотрудничеству с союзниками в Центральной Европе, а также в районе Балтийского и Черного морей по всему спектру глобальных вызовов", - отмечается в тексте.