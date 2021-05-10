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 В чемпионате Европы по борьбе вольного стиля участие примут 7 молодых армянских борцов

 В чемпионате Европы по борьбе вольного стиля участие примут 7 молодых армянских борцов

7 спортсменов молодежной команды Армении примут участие в чемпионате Европы по борьбе вольного стиля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы. На чемпионате Европы за медали поборются Карен Зурабян (57 кг), Размик Папикян (61 кг), Грачья Маргарян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг), Грайр Алиханян (74 кг), Арман Авагян (79 кг) и Оганес Магакян (125 кг).

Молодежный чемпионат Европы по борьбе пройдет с 17 по 25 мая в столице Северной Македонии Скопье.


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