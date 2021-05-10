Директор мечети в Иерусалиме попросил помощи у исламского мира

Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру в связи со столкновениями палестинцев и израильской полиции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило государственное телевидение Палестины.

"Призываем исламский мир помочь мечети аль-Акса после штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией", - приводит телеканал заявление аль-Кесвани.

Источник в министерстве по религиозным делам Палестинцы сообщил прессе, что полиция Израиля изъяла все ключи от мечети аль-Акса.

Утром в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме получили ранения 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме. Израильская полиция сообщает о девяти раненых стражах порядка.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

Агентство Wafa сообщило ранее, что израильская полиция стянула крупные силы в район мечети, разместила снайперов в ее дворах, а также использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное варварское нападение" на мечеть.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода восточной части города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами и другие мероприятия. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.