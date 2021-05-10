Пашинян призвал не пугаться государственного долга: это вклад в экономику страны, в будущее

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян призывает не пугаться госдолга. Это делается для инвестиций в экономику страны, в будущее. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян говорил об этом в Национальном собрании при обсуждении вопроса избрания премьер-министра, обратившись к заявлению депутата фракции “Мой шаг” Матоса Асатряна, что правительство обвиняется в увеличении госдолга.

Пашинян отметил, что мир пережил эпидемию, “сложно найти страну, чей внешний долг не увеличился бы”.

Исполняющий обязанности премьер-министра предложил посмотреть индекс, с которым Армения вступила в 2020 год. Он напомнил, что Армения впервые заявила, что не будет брать кредит на поддержку бюджета. В 2019 году отношение государственного долга к ВВП было снижено до 59 процентов.

“После войны мы выпустили на международном рынке 750 миллионов еврооблигаций по беспрецедентно низкому проценту за всю историю Армении. Можете ли вы представить что после коронавируса, после войны мы выходим на международный рынок, мы привлекаем средства с исторически беспрецедентно низкими процентными ставками? Это означает, что международное сообщество доверяет нашему правительству, нашей стране. Это означает, что мы - международный партнер”, - сказал и. о. премьер-министра.

Он подчеркнул, что при необходимости, при проблемах с финансовыми и с внутренними ресурсами в сфере образования, нужно будет взять в долг еще 1 миллиард, даже 2 миллиарда. На масштабное строительство детских садов, дошкольных учреждений, академического городка. Страна вкладывает эти средства в будущее. “Цена этих денег снижается, когда будет капитал, вы обслужите этот долг. То есть, давайте вообще не бояться долгов. Почему мы берем эти кредиты, чтобы набить карманы, или инвестировать в экономику страны, в будущее, в сферу образования?” - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Он отметил, что дорога “Север-Юг” строится и во время их правления, строилась и до них на ссуды из внешнего долга. “Давайте, посмотрим, как она строилась тогда, как строится сейчас”, - сказал Пашинян, добавив, что дорога строится для того, чтобы служить людям.

В начале года Армения выпустила еврооблигации на сумму 750 млн долларов, срок обращения 10 лет и доходность 3,875%.