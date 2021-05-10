“Академия Еремян” и гуманитарная инициатива “Аврора” во имя образования арцахцев

“Я всегда любила готовить, но во время учебы в “Академии Еремян” я поняла, что раньше многое я делала неправильно. Теперь я профессионально смотрю даже на приготовленное другими, и оцениваю, правильно ли нарезано, приправлено и т. д. На кухне всегда есть возможность открыть для себя что-то новое, узнать больше”, - говорит 19-летняя Аргине, которая является одной из участниц специального курса для арцахцев “Академии Еремян”. Она говорит, что с самого первого дня учебы весь коллектив Академии принял ее с большой любовью и теплотой, поделились знаниями, которые будут сопровождать ее на протяжении всей жизни.

В 2020 году, во время Арцахской войны, и “Академия Еремян” в целом, и Академия кулинарного искусства и гостеприимства были вовлечены в программы содействия нашим соотечественникам, перемещенных из Арцаха. Во время войны были разработаны и успешно внедрены краткосрочные специальные курсы, охватывающие практически все разделы “Академии Еремян”: кулинарное искусство, кондитерское дело, ресторанное обслуживание и менеджмент.

Директор Еремянской Академии Аида Тигранян говорит, что программы для арцахцев на этом не ограничились.

“Вместе с министром образования, науки, кйультуры спорта Республики Арцах мы обсудили продолжение проекта и запустили новую программу. В это время гуманитарная инициатива “Аврора” запустила проект “Аврора Арцаху” по оказанию помощи народу Арцаха, в результате чего и произошло наше сотрудничество. Группа участников из Арцаха уже завершила курс “Кулинарное искусство для новичков”, скоро мы примем еще одну группу. Считаю, что это сотрудничество сегодня очень важно, оно поможет нашим соотечественникам решить проблему трудоустройства в будущем или стать востребованным специалистом с качественными знаниями. Мне приятно отметить, что многие участники уже выразили желание продолжить свою профессиональную карьеру в этой области”.

После начала программы исполняющая обязанности директора благотворительного фонда Гуманитарной инициативы “Аврора” Николя Станиш посетила “Академию Еремян”, проследила за ходом уроков и обсудила необходимость продолжения подобных программ.

“Мы считаем, что программа поможет в долгосрочном решении социальных проблем и нацелена на развитие навыков участников в области кулинарии для дальнейшего нахождения места работы и становления на рынке труда. Во время визита в академию мы ознакомились с созданными здесь условиями и возможностями, а также обсудили возможное будущее сотрудничество”, - сказала Николя Станиш.

Сбор данных о бенефициарах проекта осуществлялся через правительство Республики Арцах и Министерство образования и науки Арцаха. Об этом сообщила министр образования и науки Арцаха Лусине Караханян.

“Проект, конечно, можно только приветствовать, он внесет свой вклад в жизненно важную задачу - наполнить нашу Родину профессиональными специалистами. Сегодня всем нам предстоит серьезная работа, особенно в том, чтобы решить социальные проблемы перемещенных семей и облегчить их состояние. В этом контексте программа содействия “Академии Еремян” и инициативы “Аврора” представляется серьезной инвестицией, которая уже показывает свою эффективность. Убеждена, что программа поможет детям из семей переселенцев легко сориентироваться на рынке труда и получить востребованную профессию”.

В теплой и гостеприимной атмосфере, созданной в “Академии Еремян”, участники с профессионалами Академии изучают кулинарное искусство, правила безопасности на кухне, различные темы, связанные с безопасностью пищевых продуктов и с нормами. И на современной кухне Академии свои теоретические знания применяют вместе с практическим опытом.

Об этом сообщила Армине Мирзаханян, переехавшая в Ереван из Шаумянского района.

“Очень приятная атмосфера академии, заботливое и теплое отношение руководства и поваров помогли нам хоть как-то отвлечься от повседневных забот и с удовольствием посещать занятия. Но самое главное, мы получили новые знания и навыки. Благодарим гуманитарную инициативу “Академии Еремян” и “Аврора” за предоставленную возможность. Нам действительно нужна была такая программа”

В ближайшее время “Академия Еремян” примет еще одну группу арцахцев.

“Академия Еремян” кулинарного искусства компании “Еремян Проджектс” была основана в 2019 году. Академия рассчитана как для новичков, так и для профессионалов своего дела, в ней реализуются образовательные программы разного масштаба.

В академии преподают лучшие повара и профессионалы, которые обучают, обучают и готовят кадры для сферы ресторанов и гостеприимства не только для местного, но и для международного рынка труда. Академия укомплектована инновационными технологиями, которые используются на современных кухнях ведущих ресторанов мира.

Студенты Академии кулинарного искусства и гостеприимства овладевают как специализированными теоретическими, так и практическими знаниями, культурой общения и обслуживания, а также приобретают и другие навыки, необходимые в сферах лидерства, коммуникации, кулинарии и обслуживания.