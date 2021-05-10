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Глава МИД Германии Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией

Глава МИД Германии Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией

 Евросоюз готов к диалогу с Россией, пришло время, чтобы и Москва вернулась к нему. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, прибыв в Брюссель на СМИД ЕС.

"Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о "списке недружественных государств". Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу", - сказал Маас журналистам.


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