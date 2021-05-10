Генсек ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с "продолжающимся насилием" в Восточном Иерусалиме и призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из ряда районов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь [ООН] выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающегося насилия в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также возможного выселения палестинских семей из их домов в районах Шейх-Джарра и Сильван. Он настоятельно призывает Израиль прекратить снос зданий и выселение жителей в соответствии с его обязательствами в рамках международного гуманитарного права и международного права по вопросам прав человека", - заявил Дюжаррик.

Гутерриш также подтвердил свою приверженность поддержке палестинцев и граждан Израиля в урегулировании конфликта в соответствии с нормами международного права, двусторонними соглашениями и резолюциями ООН.

"Израильские власти должны проявлять максимальную сдержанность и уважать право на свободу мирных собраний. Все лидеры обязаны действовать против экстремистов и открыто выступать против любых актов насилия и подстрекательства. Генеральный секретарь настоятельно призывает сохранять и уважать статус-кво в святых местах", - добавил Дюжаррик.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники информировало, что Совет Безопасности ООН проведет 10 мая заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.