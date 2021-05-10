Американский фрегат впервые за 13 лет вошел в порт Одессы

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton зашел в порт Одессы, пишет местное издание "Думская".

Накануне украинские пограничники совместно с береговой охраной США провели учения в Черном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в 08:30 утра по местному времени он пришвартовался на 15-м причале Морского вокзала в Одессе.

Американский корабль Hamilton зашел в Черное море 27 апреля. За это время он провел учения с береговой охраной Грузии. В МИД России отметили, что США и другие страны НАТО продолжают провокационную деятельность в акватории Черного моря и стремятся нарастить присутствие у границ России.