Финал Лиги чемпионов может пройти не в Стамбуле

Финальный матч Лиги чемпионов может быть проведен не в Стамбуле, а в другом месте.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут английские СМИ. Для двух английских команд, вышедших в финал Лиги чемпионов, предпочтительнее провести финальный матч на стадионе Уэмбли в Лондоне. Таким образом, команды смогут избежать проблем с перелетами, вызванных пандемией. Проблема и в том, что распространенность Covid-19 в Турции очень высокая.

В финале Лиги чемпионов сезона 2020/2021 сразятся “Манчестер Сити” и “Челси”. Встреча назначена на 29 мая.