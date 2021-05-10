Визит президента МОК в Японию из-за Covid-19 может быть отложен

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах 17 мая должен поехать в Японию, но из-за Covid-19 поездка может быть отложена до июня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. В Токио и в пяти других административных округах страны чрезвычайное положение продлено до 31 мая. Во время своего визита в Японию Бах планирует встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Суга и посетить один из этапов эстафеты Олимпийского огня.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.