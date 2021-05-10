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Пашинян считает необходимостью управление враждой с Турцией

Пашинян считает необходимостью управление враждой с Турцией

И. о. премьер-министра и кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян управление враждой с Турцией считает необходимостью.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на специальном заседании Парламента, отвечая на вопрос независимого депутата Сергея Багратяна.

“Турция - наш враг, который является и нашим соседом. Мы говорим, что, в конце концов, пришло время признать, что эта вражда должна управляться, поскольку, когда она кипит, в какой-то момент приводит к взрыву”, - сказал Пашинян.


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