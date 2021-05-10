Пашинян отметил свое самое большое упущение и достижение

Исполняющий обязанности премьер-министра и кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян самым большим упущением за три года своего правления считает 44-дневную войну и развития вокруг карабахского вопроса.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на специальном заседании Парламента, отвечая на вопрос независимого депутата Сергея Багратяна.

“Наша самая большая проблема – 44-дневная война, и те развития, которые произошли вокруг карабахского вопроса. С тех пор я пытаюсь расставить все заново. По состоянию на апрель 2018 г. в вопросе Карабаха мы уже перешли пункт необратимости, это однозначно”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что самым большим достижением считает то, что граждане Армении чувствует себя хозяевами страны.

“Самым большим достижением считаю то, что гражданин Республики Армения считает, что он хозяин своей страны, и именно это, в конце концов, было той целью, ради которой в 2018 г. была совершена ненасильственная, бархатная, народная революция. Эта цель реализована”, - отметил Никол Пашинян.