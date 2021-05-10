Волна света и надежды для Арцаха: Дэниел Декер представил клип на песню “Мой Арцах”

Американский певец Дэниел Декер, своими песнями концертами и интервью неоднократно выражавший свою любовь к армянам к Армении и к Арцаху, представил меломанам клип на песню “Мой Арцах”. По словам певца, это для Арцаха может стать новой волной света и надежды.

Как передает «Арменпресс», автор слов и музыки песни - Асмик Ахвердян, аранжировка Геворга Манасяна. Сопровождает певца Государственный оркестр национальных инструментов Армении под руководством художественного руководителя Заслуженного деятеля искусств Норайра Давтяна.

О песне “Мой Арцах” и одноименном концерте, состоявшемся в Шуши в 2017 году, был подготовлен маленький фильм-репортаж, в котором Асмик Ахвердян рассказывает, что песня была создана в 2017 году, с Арцахом было связано большое воодушевление и должна была состояться большая концертная программа, посвященная независимости Арцаха. И именно тогда за очень короткое время родилась песня “Мой Арцах”.

“Сегодня этот концерт мы вспоминаем с гордостью и с болью. Фактически, премьера песни состоялась в Шуши. Эта песня - ода героизму, в ней есть светлые ожидания”, - отмечает она.

“Эта песня для меня имеет особое значение, потому что концертный зал, который был молодежным центром Шуши, теперь разрушен ударами азербайджанских сил. Мы посвящаем эту песню Шуши и героям Арцаха”, - говорит Дэниел Декер, добавляя, что он гордится Арменией, поддерживает борьбу за свободу Арцаха и ег право на самоопределение.

Песня “Мой Арцах” была написана и записана в 2017 году, съемки велись в октябре-ноябре 2020 года, во время 44-дневной войны в Арцахе. Работа прекратилась после 9 ноября. Прерванный процесс был возобновлен всего несколько дней назад по просьбе самого Дэниела Декера.