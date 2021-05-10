У государства нет просроченных задолженностей бизнесу, рабочие места увеличились более чем на 85 000

По состоянию на 1 мая 2021 года у правительства нет просроченных задолженностей перед бизнесом. За 3 года государство вернуло бизнесу около 500 миллионов долларов. Как сообщает «Арменпресс», об этом и. о. премьер-министра Никол Пашинян сказал в Национальном собрании в ходе обсуждения вопроса об избрании премьер-министра.

Он отметил, что в 2018 году, когда он занял пост премьер-министра, правительство задолжало бизнесу 274 млрд драмов. Это сумма, которую бизнес не должен был уплатить согласно законодательству РА, то есть эта сумма должна была остаться в распоряжении бизнеса, но на самом деле они были зачислены на совместный казначейский счет или на государственные счета налоговые органове. Думаю, можно констатировать, что за эти 3 года проблема этого долга была решена не только в форме фактических платежей, но и в институциональном плане. По состоянию на 1 мая 2021 года у правительства практически нет просроченной задолженности перед бизнесом. Этот долг фактически обнулен”, - сказал Пашинян.

По его словам, это означает, что государство за 3 года вернуло бизнесу около 500 миллионов долларов. Пашинян отметил, что сначала платеж осуществлялся де-факто, затем были проведены и институциональные реформы. Согласно этим реформам, если в 2018 году срок возврата НДС был установлен на уровне 6 месяцев, что не всегда соблюдалось, то сразу же после революции этот срок стал - 3 месяца, а недавно - 1 месяцем. Другими словами, сегодня в законодательстве прописано, что государство не имеет права оставаться в долгу перед бизнесом более месяца. “Если хотите, это революционное изменение для экономики Армении”, - сказал и. о. премьер-министра.

Он посчитал очень важным зафиксировать и институциональные изменения, внесенные государством в вопрос подоходного налога. По состоянию на 2018 год действовал трехуровневый налог на прибыль: 36%, 28%, 23%. Исполняющий обязанности премьер-министра напомнил, что они установили фиксированный подоходный налог в размере 23%. В законодательстве указано, что подоходный налог будет ежегодно снижаться на 1%, и в результате фиксированный подоходный налог с 1 января 2023 года будет на уровне 20%. В то же время правительство снизило ставку налога на прибыль с 20 до 18 процентов.

Затем Пашинян представил результаты этих реформ. “Фактически, мы институционально решили и продолжаем решать проблемы теневых рабочих мест, теневых зарплат. В марте 2021 года, по сравнению с мартом 2018 года, у нас в стране будет 85 038 рабочих мест, что больше на 15,5%. “Это те рабочие места, которые получают конкретную зарплату”, - сказал Пашинян.

Он говорил о теневой зарплате - одна зарплата прописана, а на самом деле выдается другая. “Мы добились серьезных успехов в решении этой проблемы. В марте 2021 года по сравнению с 2018 годом общий фонд оплаты труда увеличился на 36% на 34 млрд драмов. При этом на 19-20% выросла средняя зарплата одного человека”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что в марте 2021 года подоходного налога по более низкой налоговой ставке было собрано на 4 миллиарда больше, чем в 2018 году. Пашинян посчитал это самой важной институциональной революционной реформой, произошедшей в Армении.