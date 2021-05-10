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СМИ: в стычках с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранены сотни палестинцев

СМИ: в стычках с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранены сотни палестинцев

Сотни палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, 50 человек госпитализированы. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

Сообщается, что столкновения начались в понедельник утром. Как уточнило палестинское информационное агентство WAFA, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети, и вела обстрел резиновыми пулями.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, полиция жестко обращалась с прихожанами, соблюдавшими всенощное бдение в мечети в рамках богослужений во время священного для мусульман месяца поста рамадан.


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