Китайскую вакцину СоrоnаVас доставили в Туркменистан

В воскресенье в Туркменистан доставили вакцину против COVID-19 - "СоrоnаVас", разработанную китайской компанией "Sinovас", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Доставленная вакцина хранится в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также в Ашхабадской и региональных санитарно-эпидемиологических службах, где созданы необходимые условия для ее хранения в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ЮНИСЕФ, говорится в сообщении.

В обстановке борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в мире, Туркменистан ранее уже получил российские вакцины "Спутник V" и "ЕрiWakСоrоnа", а также вакцину "BIOwak" производства КНР. В стране начата вакцинация людей, входящих в группы повышенного риска заражения, сообщает агентство.

Как ранее сообщалось, в апреле 2021 года президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил План обеспечения готовности страны к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования. План принят "в целях комплексной организации деятельности по борьбе с распространением особо опасных инфекционных заболеваний, а также расширения сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, её специализированными учреждениями и ВОЗ.

Хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.