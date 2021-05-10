В уголовно-исполнительных учреждениях Армении нет невиновных людей: Пашинян

И. о. премьер-министра и кандидат в премьер-министры Никол Пашинян, с уверенностью сказал, что в уголовно-исполнительных учреждениях Армении нет невиновных людей.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на специальном заседании НС Армении, где обсуждается вопрос избрания премьер-министра.

“Сегодня в уголовно-исполнительных учреждениях Армении исторически минимально малое число арестованных и осужденных лиц. Это результат наших реформ в сфере правосудия. Потому что сегодня суды больше не придатки органов предварительного следствия. Думаю, что сегодня мы добились самого важного изменения в сфере правосудия, которое является революционным. Мы можем с уверенностью сказать, что сегодня в уголовных учреждениях Республики Армения нет ни в чем не повинных людей”, - сказал Пашинян.

Кандидат на пост премьер-министра сказал, что самой большой проблемой в сфере правосудия всегда был тот факт, что многие люди, которым не следовало находиться в уголовных учреждениях, годами были в тюрьмах, в том числе и по политическим мотивам.