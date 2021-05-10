В Вардадзоре установлен Памятник Великой Отечественной войны и Арцахской войны

В общине Вардадзор Гегаркуникской области день майских побед ознаменовался открытием памятника вардадзорцам, погибшим в Великой Отечественной войне и в последней Арцахской войне. Памятник установлен при содействии вардадзорского предпринимателя Андраника Багдасаряна.

Как сообщает «Арменпресс», честь открытия памятника была предоставлена членам семей Аршама Манукяна и Монте Месропяна, погибших в Арцахской войне. Церемонию освещения совершил наместник Гегаркуникской епархии архимандрит отец Партев Барсегян при участии духовного сословия Гегаркуникской епархии. Памятник установлен во дворе Вардадзорской средней школы (скульптор Ара Симонян, идея Ваге Хачатряна). На мраморном постаменте расположена базальтовая скульптура солдата - защитника Родины. На нем выгравированы имена 140 погибших героев Великой Отечественной войны и 2-х героев Вардадзора, погибших в последней Арцахской войне. Открытие памятника совпало с визитом и. о. премьер-министра Никола Пашиняна в Вардадзорскую общину, в сопровождении министра территориального управления Сурена Папикяна, заместителя председателя НС Алена Симоняна, губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна, и.о. мэра Вардадзора Максима Аветисяна и других официальных лиц. На открытии присутствовали члены семей жителей Вардадзора, погибших в Великой Отечественной войне и в последней Арцахской войне. И. о. премьер-министра Никол Пашинян, меценат Андраник Багдасарян возложили к подножию памятника цветы. Затем Никол Пашинян и сопровождающие его официальные лица приняли участие в церемонии присвоения военному кабинету школы, имен Аршама Манукяна и Монте Месропяна - героев последней Арцахской войны.

“Я исполнил свой долг перед людьми, которые ценой своей жизни и крови защищали нашу Родину, которые заслуживают уважения и увековечения. В моем родном селе до сих пор не было памятника нашим отважным дедам, погибшим в Великой Отечественной войне. Рядом с этими именами должны были быть и имена двух наших героев, погибших в последней арцахской войне. Вместе они символизируют собирательный образ наших побед и мира, идею свободы нашей Родины. Все жители Вардадзора из поколения в поколение будут преклоняться перед этим памятником”, - сказал благотворитель Андраник Багдасарян.

Хосров Хлгатян