Боррель заявил, что отношения ЕС с США улучшаются

Отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7, - сказал он. - Мы обсудим [в ходе заседания] и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются".

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против РФ или новых дипломатических шагах.

Согласно официальной программе встречи, отношения с РФ станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи.