Сергей Лавров едет в Баку, а Алиев в Нахиджеване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая посетит Баку. В ходе визита он с руководством Азербайджана обсудит двусторонние и региональные вопросы. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, визит главы внешнеполитического ведомства России продлится с 10 по 11 мая.

В день визита Лаврова в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в Нахиджеван, где он примет участие в церемонии открытия военного аэропорта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе визита Лаврова планируется детальное обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене.

В последний раз глава МИД РФ находился в Азербайджане в ноябре 2020 года, сразу после войны.

Лавров находился в Ереване 5-6 мая.