В Национальном собрании началось специальное заседание: при неизбрании премьера НС распустится

В Национальном собрании Армении началось специальное заседание по вопросу избрания премьер-министра. Как передает «Арменпресс», единственным кандидатом на пост премьер-министра является Никол Пашинян, кандидатуру которого выдвинула фракция “Мой шаг”.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армени. При неизбрании премьера парламентом, парламент будет распущен, в стране будут организованы внеочередные парламентские выборы.

Согласно Конституции Республики Армения, если в Парламенте дважды не избирается премьер-министр, то Национальное собрание распускается. Фракция “Мой шаг” заявила, что выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна, руководствуясь данной процедурой.

На специальном заседании Национального собрания 3 мая Никол Пашинян один раз уже не был избран премьер-министром, если и сегодня выборы не состоятся, Парламент силой права будет распущен.

Никол Пашинян после встреч с руководителями парламентских фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.