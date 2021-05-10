Группа “ДЕТК” представит своим фанам песню “Ночь”

Группа “ДЕТК”, получившая признание после песен “Шуши”, “Одна нация - одна армия”, “Моя родина”, “Свет” и ряда других в ближайшее время представит своим поклонникам песню “Ночь”.

Как передает «Арменпресс», песня из нового альбома группы “На рассвете”.

“Альбом опоздал почти на 7 месяцев. Презентация альбома должна была состояться 30 октября 2020 года, но наступила война пришла и все забрала ... Все цели, все мечты, мечты каждого из нас, мечты всех нас, вместе взятых. Надо жить, хотя бы пытаться, пытаться творить и продолжать во имя Тико …, во имя всех ребят…

Наш продюсер сказал: “Мало того, что живы, еще и песни пишем... Мы долго молчали ... Но возвращаемся”, - написали члены группы на своей официальной странице в Facebook.

“ДЕТК” был создан в 2015 году продюсером Арманом Ампом. В 2017 году на церемонии вручения Национальной музыкальной премии “Цицернак” группа была признана лучшей поп группой Армении 2016 года. С 2020 года группа выступает дуэтом, в составе - Арман Петросян и Ваан Киракосян. В 44-дневной Арцахской войне ребята потеряли своего лучшего друга Тиграна, которому и посвятили песню “Мы придумали темноту”.