В США объявлен режим ЧС

В США объявлен режим региональной чрезвычайной ситуации после приостановки работы трубопроводной компании Colonial Pipeline. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

ЧС ввело министерство транспорта США. Режим региональной чрезвычайной ситуации объявлен в Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе, Миссисипи и ряде других южных и восточных штатах.

Сообщается, что произошло непредвиденное отключение системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью. В свою очередь это повлияло на поставки бензина и различных видов топлива.

Причем в самой компании заявляли, что 7 мая подверглись кибератаке.

По оценкам, на ликвидацию последствий аварии может уйти несколько дней.