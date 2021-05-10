МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 406 случаев, из которых 144 -чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 3 по 9 мая зарегистрировано 406 случаев, 144 из которых - чрезвычайные, в том числе 53 пожара, 2 случая обвала, 3 случая камнепада, 11 попыток самоубийства, 63 ДТП, а также 155 бытовых вызовов. Всего за минувшую неделю зафиксировано 10 смертей от несчастных случаев. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 5 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 18 случаев блокирования на дорогах транспортных средств. Спасатели оказали помощь 27 гражданам и доставили в безопасное место 25 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.