Состоится концерт хоровых произведений Эдгара Оганесяна

Меломанам будет предложен диск с записями хоровых произведений народного артиста СССР, заслуженного деятеля искусств Республики Армения, композитора Эдгара Оганесяна.

Как передает «Арменпресс», концертная презентация диска состоится 14 мая в Доме камерной музыки им. Комитаса. Выступят солисты: Нелли Варданян, Дженни Назарян, Андраник Малхасян, Тамара Мосинян.

Диск записал Ереванский государственный камерный хор по инициативе и под руководством его основателя, заслуженного деятеля искусств Республики Армения Арутюна Топикяна. После смерти маэстро работы продолжились под руководством хормейстера Кристины Восканян.