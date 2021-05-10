В Арцахе в Мартуни открылся стадион, обстрелянный во время войны

В Арцахе в Мартуни 9 мая состоялось официальное открытие стадиона “Авагян Арена”, который во время 44-дневной войны подвергся обстрелу вооруженных сил Азербайджана. Как передает «Арменпресс», за открытием стадиона последовала товарищеская игра команд ветеранов футбола Мартуни и Чартара, посвященная героям, погибшим в ходе 44-дневной Апрельской войны и победам армянского народа.

По словам руководителя мартунинской районной администрации Эдика Аванесяна, восстановлению поврежденного в результате войны стадиона содействовали соучредители Фонда “Еразанк”.

“Открытием стадиона, мы говорим, что, даже обстреливая нас, нас не победить. Мы жили, и будем жить на нашей земле”, - сказал глава мартунинской районной администрации, добавив, что восстановительные работы проводились силами сотрудников стадиона и при содействии строительной организации ЗАО “Варандашин”.