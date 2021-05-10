В Афганистане прогремел второй взрыв за сутки

По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате подрыва автобуса в восточной афганской провинции Парван. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на МВД Афганистана в понедельник сообщил телеканал 1TV.

По его данным, инцидент произошел в районе Джабаль Сарадж. Сведений о состоянии пострадавших телеканал не приводит.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек погибли, еще 41 получил ранения в результате взрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль.