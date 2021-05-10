“Новая книга” -13/21: Какие книги искать на этой неделе

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ашот Агабабян: “Властелин тайн”

В книге впервые рассказывается о жизни легендарного разведчика госбезопасности СССР XX века, генерал-майора Ивана (Ованнеса) Агаянца, о котором нельзя было писать 90 лет.

Эта история, кажущаяся невероятной, полностью основана на богатых архивных материалах и фактических данных. В основе сюжета лежат невообразимые действия руководителя разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, впоследствии ставшем начальником Специального управления дезинформации госбезопасности СССР, затем заместителем начальника разведки СССР Ивана Агаянца, которые подняли разведку СССР до совершенно нового уровня.

Переводная литература

Марио Варгас Льоса: “Ужасные времена”

Роман Марио Варгаса Леша “Ужасные времена” - историко-политический роман о политических интригах и заговорах, присущих диктатурам латиноамериканских стран, и событиях, развивающихся в нездоровой атмосфере, в основе которых - коррупция, захват власти, развращение нравов и человеческие слабости. Этот роман, опубликованный в 2019 году, первый перевод которого - перевод на армянский язык, представляет собой историю международных заговоров и противоречивых интересов в годы холодной войны. В нем описываются эпизоды, изображающие отношения между сверхдержавами и странами Латинской Америки. Перевод с испанского: Рузанны Петросян; Редактор: Аркменик Никогосян. Книгу издал “Антарес”.

Документальная литература

Робин Шарма “Кто заплачет, когда ты умрешь”

Робин Шарма в своем очередном бестселлере “Кто заплачет, когда ты умрешь” очень простым и понятным языком хочет донести до читателя много глубоких жизненных мыслей. Откройте для себя свое призвание, изучите собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей работы, серьезно относитесь к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни ... Цель жизни - целенаправленная жизнь ... Перевод с англ: Анна Абрамян. Книгу издал “Буканист”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.