В Москве президент Саркисян почтил память разведчиков  — Геворка и Гоар Варданянов

По случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Республики Армения Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян посетили Троекуровское кладбище в Москве, где покоятся легендарные разведчики — Герой Советского Союза Геворк Варданян и его супруга Гоар. Супруги Саркисян возложили цветы на их могилы, воздав дань их памяти.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.