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В Москве президент Саркисян почтил память разведчиков  — Геворка и Гоар Варданянов

В Москве президент Саркисян почтил память разведчиков  — Геворка и Гоар Варданянов

По случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Республики Армения Армен Саркисян и госпожа  Нуне Саркисян посетили Троекуровское кладбище в Москве, где покоятся легендарные разведчики — Герой Советского Союза  Геворк  Варданян и его супруга Гоар. Супруги Саркисян возложили цветы на их могилы, воздав дань их памяти.  

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.


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