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Почему случился прорыв 9-й оборонительной линии?  Никол Пашинян 

Почему случился прорыв 9-й оборонительной линии?  Никол Пашинян 

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян во время визита в Гегаркуникскую область побывал в общине Акунк. Он встретился с местными жителями и рассказал о 44-дневной арцахской войне. 

«Я считаю, что наша армия, наши вооруженные силы   героически  сражались во время этой войны. От 2-го армейского корпуса до 9-го оборонительного рубежа армия поддерживала прочную оборонительную линию. И это факт, и мы должны отдать должное нашим офицерам и солдатам.  Необходимо понять причину, по которой произошел прорыв 9-й оборонительной полосы, который, к сожалению, впоследствии не удалось остановить», - сказал он.  

Как  передает Арменпресс, и.о. премьер-министра отметил, что их важнейшая задача - создание развитой и процветающей страны. 

«Мы многое сделали за последние годы, но за последние годы не успели  сделать многое », - сказал Пашинян. 

Исполняющий обязанности премьер-министра рассказал о развитии инфраструктуры в регионах, подчеркнув, что дороги, школы и детские сады построены не для воровства денег и обогащения. 

«Наша цель - служить народу», - заключил Пашинян.


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