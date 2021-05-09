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В Армении ожидаются интенсивные  дожди, грозы, град, в высокогорье — снег, дождь

В Армении ожидаются интенсивные  дожди, грозы, град, в высокогорье — снег, дождь

В связи со вторжением холодного атмосферного фронта с моря,  вечером 9 мая, в ночь   на 10 мая на всей территории Армении ожидаются сильные грозы. Во время грозы ожидается усиление ветра. до 20-25 м / с, в отдельных местах ожидается град. В ночь с 9 на 10 мая в высокогорье ожидается снегопад.

Во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м / с, местами ожидается град. В ночь с 9 на 10 мая ожидается снегопад в высокогорье.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 10 мая, 13-14 мая во второй половине дня , в некоторых регионах ожидается кратковременный  дождь  и гроза. В некоторых местах возможен град. В ночь с 11 на 12 мая, 13 мая осадков не ожидается.

 Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, во время грозы в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. 

В ночь с 10 на 11 мая температура воздуха понизится на 5-7 градусов тепла, а затем постепенно повысится на 6-8 градусов. 

Во второй половине дня 9 мая и в ночь на 10 мая в Ереване время от времени ожидаются грозы. 11-14 мая   осадков не ожидается. Во время грозы возможен сильный ветер до 15-20 м / с.


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