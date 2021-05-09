Великая Победа - одна из славных страниц общего наследия России и Армении. Послание С.Копыркина

Посол России в Армении Сергей Копыркин выступил с посланием по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что Великая Победа - одна из славных страниц общей истории и общего наследия России, одним из наиболее важных элементов которой являются настоящие братские отношения между Россией и Арменией сегодня, взаимосвязь культур, заботливая общность, приверженность непреходящим ценностям.

Как передает Арменпресс, в послании Сергея Копыркина говорится:

Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Всякий раз, когда страны и народы переживают непростые времена, они обращаются к своему прошлому, ищут в нем ту опору, тот источник, которые способны поднять дух, укрепить нравственные силы. Патриотизм, любовь к Отечеству были, есть и будут решающим фактором обеспечения безопасности и развития любой страны.



Для россиян и армян, как и для других народов бывшего Советского Союза, вынесшего на себе основную тяжесть страшной войны, День Победы – это особенный праздник, во многом глубоко личный, ведь в наших странах, пожалуй, практически нет семей, которые не затронула бы война. Это не просто историческая дата, это память о героизме и мужестве наших дедов и прадедов, напоминание о непомерно высокой цене, которую заплатили наши народы за мир. Мы не только скорбим о павших, но и гордимся теми, кто не склонил голову перед злом и завоевал, не только для себя, право на жизнь и достоинство.



Великая Победа – это славная страница нашей общей истории, нашего общего наследия, одним из наиболее важных элементов которого являются по-настоящему братские отношения между Россией и Арменией сегодня, взаимосвязанность наших культур, духовная общность, приверженность непреходящим ценностям. В наших странах бережно относятся к памяти о войне, придают большое значение сохранению исторической правды о ней. К сожалению, за это сейчас приходится бороться, противостоять попыткам фальсификации истории, героизации нацизма, отрицания совершенных фашистами преступлений против человечности, принижения роли воинов-освободителей.



День Победы – светлый, радостный и в то же время печальный праздник. Праздник со слезами на глазах, как поется в известной песне. В этот день все честные люди на земле склоняют голову в знак памяти и благодарности тем, кто своей жизнью, своим ратным подвигом и тяжким трудом обеспечил Великую Победу. В этом году мы отмечаем еще один юбилей, трагический – 80-летие со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.



В День Победы, как всегда, особые поздравления и слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Вы для нас – живая память и пример для подражания. Низкий поклон вам, крепкого здоровья, бодрости духа, а всем нам – мира, согласия и благополучия.



С праздником, с Днем Великой Победы!