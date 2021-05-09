Наш долг перед  мучениками - построить сильную,   законную, гордую и счастливую страну: Никол Пашинян  

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна посетил воинскую часть N Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, исполняющий обязанности по случаю праздника 9 мая за заслуги перед Отечеством вручил ряду военнослужащих воинских частей 2-го армейского корпуса различные государственные награды: орден “Боевой крест” первой степени, “Боевой крест” второй степени и Орден Святого Вардана Мамиконяна.

В своей речи Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Господа генералы и офицеры,

Прапорщики, сержанты, рядовые,

Сегодня здесь, во 2-м армейском корпусе, мы провели церемонию награждения по случаю тройного праздника 9 мая. Не случайно, что после 44-дневной войны мы провели церемонию награждения именно здесь, так как во время войны 2-й армейский корпус увенчался славой и выделился высокой боеспособностью. 2-й армейский корпус сохранил высокую честь всех нас, нашей армии, нашего народа, нашей истории, многие наши братья пали, были ранены, многие братья героически встали на защиту Родины не только во 2-м армейском корпусе, но и в Армянской армии в целом.

Но сегодня мы отмечаем тройной праздник с горечью, смешанными чувствами, прискорбием, где-то в наших сердцах есть горечь поражения, но, Бог свидетель, за это время мы ничего, абсолютно ничего не пожалели для защиты дела и славы героев и мучеников освобождения Шуши.

И сегодня мы должны точно так же твердо стоять на защите мечты наших предков и поколений, нашей Родины, потому что Республика Армения сегодня стоит и будет стоять, Республика Арцах, хоть ранена, но стоит, армянский народ, хоть ранен, но стоит.

Армянский народ продолжает и должен продолжать свой тысячелетний марш. Самым сильным гарантом этого тысячелетнего марша должна быть армянская государственность, армянская армия. Да, мы должны проанализировать и понять, что мы сделали не так, где мы ошиблись, где мы не проявили достаточной принципиальности, но Бог свидетель, что мы, армянская армия сражались в этой войне до последней секунды, пока битва имела перспективу.

Однако важно также, чтобы мы не потеряли рассудок в той битве. Важно, что мы смогли принять трудные решения, в том числе ради нашей армии, наших генералов, наших офицеров, наших солдат, их семей и детей.

Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким всех наших солдат и офицеров, погибших в 44-дневной войне, членам их семей. Мы преклоняемся перед вами, наш долг перед нашими мучениками - построить сильную, справедливую, законную, гордую и счастливую страну. И мы не имеем права допустить, чтобы кровь наших мучеников пролилась напрасно. Наша Родина, ее благоустроенность, ее развитие, ее гордость должны стать нашей величайшей данью уважения нашим мученикам. И на авангарде этой гордости стоит армянская героическая армия. Я говорю это с особенной уверенностью во 2-м армейском корпусе, во многих воинских частях и объединениях. Мы можем сказать это с уверенностью.

2-й армейский корпус награжден орденом Боевого креста 1-й степени, это достойная оценка нашей армии, всех наших воинских объединений, воинских частей, офицеров, рядовых, стоящих на своих позициях, и это наша дань уважения всем нашим мученикам. Этим мы говорим: ваше дело выстояло, ваша армия выстояла, ваша Родина выстояла, и будущее ваших детей, родных и поколений живо.

Слава Армянской армии,

Слава армянскому народу,

Слава Республике Армения,

Слава Республике Арцах,

Да здравствует армянский народ!

Преклоняясь перед нашими мучениками, поздравляю всех нас с Победой в Великой Отечественной войне! Поздравляю с тройным праздником! Поздравляю всех нас с будущим, которое мы должны строить вместе! И пусть никто в этом не сомневается!”

Затем Никол Пашинян провел совещание с командованием 2-го армейского корпуса, обсудил процесс реформирования Вооруженных сил и ответил на вопросы.