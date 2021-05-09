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Незапланированные остановки Никола Пашиняна в общинах Варденис и Цовак

Незапланированные остановки Никола Пашиняна в общинах Варденис и Цовак

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян совершил незапланированные остановки в общинах Варденис и Цовак во время своего визита в Гегаркуникскую область.  

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворгян.  

В ходе визита в Гегаркуник исполняющий обязанности премьер-министра РА посетил N-скую воинскую часть Гегаркуникской области, где вручил государственные награды ряду военнослужащих за заслуги перед Родиной.


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