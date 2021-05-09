Незапланированные остановки Никола Пашиняна в общинах Варденис и Цовак

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян совершил незапланированные остановки в общинах Варденис и Цовак во время своего визита в Гегаркуникскую область.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворгян.

В ходе визита в Гегаркуник исполняющий обязанности премьер-министра РА посетил N-скую воинскую часть Гегаркуникской области, где вручил государственные награды ряду военнослужащих за заслуги перед Родиной.