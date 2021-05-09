Президента Армена Саркисяна поздравил президент Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил президенту Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, а сообщении, в частности, говорится:

«В этот знаменательный день мы с глубоким уважением вспоминаем наших общих героев, которые плечом к плечу сражались на поле битвы, самоотверженно работая в тылу — во имя счастливой жизни будущих поколений, во имя свободы всего человечества. Убежден, что вечная память о величайшем мужестве и героизме наших предков послужит в будущем прочной основой для укрепления дружеских отношений и всестороннего сотрудничества между нашими странами».