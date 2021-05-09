9 мая  арцахцы   воздали дань памяти армянским павших воинов

9 мая, по случаю Тройного праздника Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Шуши в 1992 году и Армии обороны, тысячи арцахцев посетили городской мемориал Степанакерта, чтобы воздать дань памяти погибшим армянским воинам.

Как передает Арменпресс, высокопоставленные государственные деятели, сотрудники государственных структур, сотрудники образовательных и культурных учреждений и отдельные арцахцы посетили городской мемориал Степанакерта, возложили цветы к Вечному огню и на Братском кладбище, почтили память жертв Отечественной и Арцахских войн.

В беседе с журналистами вице-спикер Национального собрания НКР Гагик Багунц выразил уверенность в том, что необходимо найти силы, чтобы продолжать работать на благо страны. и люди.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы выйти из этого глубокого кризиса как нация. В истории каждой нации есть трагические страницы, но нация, которой удается преодолеть эту депрессию, продолжает существовать, процветать и становиться сильнее», - сказал Багунц.