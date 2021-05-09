Араик Арутюнян обсудил с Гагиком Царукяном программы социально-экономического развития Арцаха

9 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Арцаха.

Лидер Арцаха поблагодарил Гагика Царукяна за поддержку Арцаха на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, а также в послевоенный период, особенно высоко оценив его активную поддержку в обеспечении продовольствием и кровом перемещенных в результате войны семей.

Согласно источнику, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с реализацией социально-экономических и гуманитарных программ в Арцахе, а также новые возможности развития.