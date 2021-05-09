Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян посетили Степанакертский мемориал

Президент Арцаха Араик Арутюнян посетил Степанакертский мемориал по случаю Тройного майского праздника.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Арцаха.

9 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян вместе с экс-президентами Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном, а также группой высокопоставленных официальных лиц посетил Степанакертский мемориал, чтобы воздать дань памяти павшим борцам за свободу.

Президент Арцаха Арутюнян также направил поздравительное послание по случаю Дня Победы, праздников создания Армии обороны и освобождения Шуши, в котором, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня день славных побед армянского народа. Мы помним и склоняем головы перед памятью всех наших святых мучеников», героев, творивших победы в Великой Отечественной войне и в Арцахской освободительной войне, открыв новую страницу в многовековой истории Армении. История, полная взлетов и падений, тяжелых испытаний, потерь и достижений.

Сегодня наш народ снова переживает тяжелые времена, каждую минуту, борясь с болью потери своих детей и Родины. Именно эта боль дает нам силы жить, творить, продолжать нашу борьбу, сильнее и решительнее, строить Родину, достойную памяти наших героических дедов и отцов, наших бессмертных сыновей, Родину нашей мечты.

Да, мы с тяжелым сердцем приветствуем Тройной майский праздник, поскольку недавняя азербайджано-турецкая агрессия нанесла большую ссадину в смысл праздника. Тем не менее, мы полны решимости продолжать нашу справедливую борьбу за безопасное, полное и достойное проживание армянского народа на своей родине, за возвращение Шуши и за священную память наших мучеников.

Вечная слава нашим героям!

Слава армянскому народу!».