Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Партия «Процветающая Армения» будет участвовать в выборах вне блока

Партия «Процветающая Армения» будет участвовать в выборах вне блока

Партия «Процветающая Армения» неоднократно заявляла, что на предстоящих внеочередных парламентских выборах будет участвовать отдельно, а кандидатом в премьер-министры будет Гагик Царукян.

Как  передает Арменпресс, об этом 9 мая в беседе с журналистами сказал секретарь фракции НС «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Абовян воздержался от оценки того, что произойдет после досрочных парламентских выборов, но он возлагает большие надежды на то, что народ и нация  сделают правильный выбор. 

Отвечая на вопрос «Возможно  ли, что партия  «Процветающая Армения»  вступит  в союз с партией «Гражданский договор»?» Абовян отметил, что может только сказать, что их партия идет к победе и  формированию правительства.

«Что касается слухов и разнотолков, я всем советую держаться подальше от этих разговоров, просто подключите логику, подумайте», - заключил Абовян.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации