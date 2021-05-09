Партия «Процветающая Армения» будет участвовать в выборах вне блока

Партия «Процветающая Армения» неоднократно заявляла, что на предстоящих внеочередных парламентских выборах будет участвовать отдельно, а кандидатом в премьер-министры будет Гагик Царукян.

Как передает Арменпресс, об этом 9 мая в беседе с журналистами сказал секретарь фракции НС «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Абовян воздержался от оценки того, что произойдет после досрочных парламентских выборов, но он возлагает большие надежды на то, что народ и нация сделают правильный выбор.

Отвечая на вопрос «Возможно ли, что партия «Процветающая Армения» вступит в союз с партией «Гражданский договор»?» Абовян отметил, что может только сказать, что их партия идет к победе и формированию правительства.

«Что касается слухов и разнотолков, я всем советую держаться подальше от этих разговоров, просто подключите логику, подумайте», - заключил Абовян.