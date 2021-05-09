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Великая Победа навечно вписана в летопись наших стран – Лукашенко поздравил президента Армении

Великая Победа навечно вписана в летопись наших стран – Лукашенко поздравил президента Армении

По случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне президента Республики Армена Саркисяна поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в послании президента Беларуси, в частности, говорится:

«Эта святая для каждого из нас дата неразрывно связана с великим подвигом народов Беларуси и Армении, объединённых общей историей. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ воинской доблести, мужества и славы навечно вписана в летопись наших стран.

Священная память о прошлом как дань уважения героизму предков – прочная основа для укрепления сотрудничества, позволяющая нам устойчиво развиваться и вместе эффективно противостоять вызовам и угрозам современного мира». 


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