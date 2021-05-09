Хорошо, продуктивно, конструктивно. Посол РФ в РА   Копыркин прокомментировал визит Лаврова 

Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин считает визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Армению хорошим, эффективным и конструктивным.

Как передает Арменпресс, Копыркин сказал об этом 9 мая на брифинге с журналистами в парке "Победа", подводя итоги визита Сергея Лаврова в Армению.

«Обсужден весь пакет вопросов, касающихся двусторонних отношений, ситуация в регионе, ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Думаю, что оценки дадут соответствующие представители МИДа. Но, на мой взгляд, это был хороший, эффективный, конструктивный визит, полностью соответствующий уровню наших отношений, уровню нашего политического диалога», - сказал Копыркин.

Копыркин также отметил, что с Лавровым обсуждался вопрос о возвращении армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.

На вопрос, остается ли проблема армянских пленных в российской повестке дня, посол России ответил: "Конечно".