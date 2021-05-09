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Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна по случаю 76-ой годовщины Победы  

Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна по случаю 76-ой годовщины Победы  

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю праздника. 76 лет Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,  в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Армен Варданович,

От души поздравляю Вас с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая этот славный праздник, мы чтим подвиги отцов и дедов, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацистских агрессоров.

Уверен, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, будут и впредь служить надёжной основой для развития союзнических отношений между Россией и Арменией.

Прошу передать всем ветеранам, проживающим на армянской земле, пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни».


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