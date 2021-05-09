По случаю Праздника Победы и Мира Никол Пашинян посетил парк Победы
11:52, 9 Май, 2021
По случаю Праздника Победы и Мира исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении членов законодательного и исполнительного органов посетил парк Победы.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, высшее руководство Республики Армения возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтило память героев, погибших в Великой Отечественной войне и в борьбе за освобождение Шуши.
Затем состоялся праздничный парад, после которого Никол Пашинян подошел к прибывшим в парк “Победы” ветеранам и воинам-освободителям, поздравил их с праздником и пожелал здоровья.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен