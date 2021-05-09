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По случаю Праздника Победы и Мира Никол Пашинян посетил парк  Победы

По случаю Праздника Победы и Мира Никол Пашинян посетил парк  Победы

По случаю Праздника Победы и Мира исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении членов законодательного и исполнительного органов посетил парк  Победы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,  высшее руководство Республики Армения возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтило память героев, погибших в Великой Отечественной войне и в борьбе за освобождение Шуши.

Затем состоялся праздничный парад, после которого Никол Пашинян подошел к прибывшим в парк “Победы” ветеранам и воинам-освободителям, поздравил их с праздником и пожелал здоровья.


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