По случаю Праздника Победы и Мира Никол Пашинян посетил парк  Победы

По случаю Праздника Победы и Мира исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении членов законодательного и исполнительного органов посетил парк Победы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, высшее руководство Республики Армения возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтило память героев, погибших в Великой Отечественной войне и в борьбе за освобождение Шуши.

Затем состоялся праздничный парад, после которого Никол Пашинян подошел к прибывшим в парк “Победы” ветеранам и воинам-освободителям, поздравил их с праздником и пожелал здоровья.