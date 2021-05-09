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Никол Пашинян и Арарат Мирзоян приняли участие в мероприятии, посвященном 9 Мая

Никол Пашинян и Арарат Мирзоян приняли участие в мероприятии, посвященном 9 Мая

По случаю Дня Победы и Мира и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян  и спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян   9 мая   посетили ереванский Парк Победы.

Как  передает Арменпресс, от имени и.о. премьер-министра РА и спикера НС РА к памятнику Неизвестному солдату были возложены венки.

Высокопоставленные лица также возложили цветы к Вечному огню памяти жертв Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания.

 

 

 


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