Никол Пашинян и Арарат Мирзоян приняли участие в мероприятии, посвященном 9 Мая

По случаю Дня Победы и Мира и 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян 9 мая посетили ереванский Парк Победы.

Как передает Арменпресс, от имени и.о. премьер-министра РА и спикера НС РА к памятнику Неизвестному солдату были возложены венки.

Высокопоставленные лица также возложили цветы к Вечному огню памяти жертв Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания.