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Никол Пашинян почтил память героев в Ераблуре

Никол Пашинян почтил память героев в Ераблуре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая в военном пантеоне Ераблур почтил память армян, отдавших свои жизни за Родину.

Как  передает Арменпресс, премьер-министр возложил цветы к Мемориалу павшим борцам за свободу, к могилам героев, воскурил ладан. Пашинян побеседовал с родственниками, посетившими могилы жертв Арцахской войны.

 


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