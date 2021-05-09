Никол Пашинян почтил память героев в Ераблуре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая в военном пантеоне Ераблур почтил память армян, отдавших свои жизни за Родину.

Как передает Арменпресс, премьер-министр возложил цветы к Мемориалу павшим борцам за свободу, к могилам героев, воскурил ладан. Пашинян побеседовал с родственниками, посетившими могилы жертв Арцахской войны.